‘Thuis’-actrice Moora Vander Veken: “Dat kwam als een mokerslag binnen”

Moora Vander Veken, die de rol van Olivia in ‘Thuis’ vertolkt, kreeg vroeger heel wat opmerkingen over haar lichaam. Dat had een zware impact op haar zelfbeeld.

‘Thuis’-fans moeten nog even wachten tot Olivia, oftewel Moora Vander Veken, terug in beeld komt. In de populaire Eén-serie is ze een jaartje naar Londen getrokken om er te babysitten op Emil, maar ook in het echte leven vertoeft ze daar, voor een acteeropleiding.

Face to face

De 27-jarige actrice raakte op haar 15de bekend door haar hoofdrol in de Ketnet-serie ‘Amika’. Toen was er nog niet echt sprake van sociale media, wat volgens Moora een gelukje was, want ze vindt dat het er vaak te hard aan toegaat. “Ik ben ervan overtuigd dat Instagram de oorzaak is van een aantal mentale problemen. Ik ben begonnen met de tv-serie ‘Amika’ toen ik vijftien was. Toen waren er nog geen social media, alleen Facebook in een beginstadium. Mensen die een opmerking hadden over mij of respect wilden tonen, konden dat alleen face to face doen. Ik ben heel blij dat ik in díe periode een publieke figuur ben geworden”, lezen we in TV Familie.

Op dieet

Tijdens de opnames van het derde ‘Amika’-seizoen kreeg Moora weleens te horen dat ze te veel woog. “Dat kwam als een slag binnen. Ik had altijd gedanst, geturnd, was altijd super mager. Ik at ook normaal”, klinkt het.

De opmerkingen raakten haar en hadden een invloed op haar zelfbeeld. Ze besloot om op dieet te gaan. “Er kwam er een soort druk in m’n hoofd. ‘Oh f*ck, ik ben niet goed genoeg. Ik zie er niet goed genoeg uit, ik ben aan het verdikken, ik begin borsten en heupen te krijgen…’ Voor elke ‘Amika’-show ging ik een week op dieet. Ik at alleen maar fruit en ging ’s avonds een uur lopen en een uur zwemmen. Allemaal omdat ik dacht dat ik te veel woog”, vertelt ze.

Dikker op televisie

Volgens haar heeft het ook te maken met het feit dat mensen op televisie dikker ogen dan in het echt. “Ik word vaak herkend op straat. En dan zeggen mensen: ‘Je bent in het echt magerder dan op tv.’ Tja, op tv toon je altijd 5 kilo dikker. Door die stress kan je angst- of paniekaanvallen krijgen. Je gaat niet meer uit omdat je je niet goed genoeg voelt. Dat zit in het kopke. Een duiveltje in je hoofd, en daar moet je vanaf”, besluit ze.

Moora als Merel De Ridder in ‘Amika’: