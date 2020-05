Franse profvoetballer aangehouden nadat hij dit doet voor huis buurvrouw

De winger van Ligue 1-club SCO Angers Farid El Melali (22) moet voor de rechter verschijnen voor exhibitionisme. Dat heeft het persagentschap AFP vernomen bij het parket. De aanvaller zou gemasturbeerd hebben voor de deur van een buurvrouw.

De Algerijn werd maandag om 22u50 in Angers aangehouden. Op verdenking van exhibitionisme werd de voetballer in voorlopige hechtenis geplaatst. Dinsdagnamiddag werd hij vrijgelaten.

Niet de eerste keer

Buren van de jonge aanvaller trommelden maandag de politie op. Volgens hen was El Melali aan het masturberen voor de woonst van een meerderjarige buurvrouw, die klacht heeft neergelegd. De feiten deden zich voor op de gemeenschappelijke binnenplaats van enkele woningen. Volgens de advocate van de speler heeft haar cliënt toegegeven dat hij ongepast gedrag heeft vertoond.

Enkele weken geleden heeft El Melali gelijkaardige feiten gepleegd, aldus het parket. Hetzelfde slachtoffer kon toen de verdachte niet identificeren. De speler van Angers heeft uiteindelijk de feiten bekend.

Contractverlenging

Het gedrag van El Melali is extra pijnlijk omdat zijn club Angers twee dagen geleden nog trots op Twitter aankondigde dat de aanvaller zijn contract verlengd had tot 2023. De Algerijn speelt al sinds 2018 in Frankrijk, maar heeft door een aantal blessures nog niet veel indruk kunnen maken. De winger kwam in elf wedstrijden aan bod en scoorde daarin vijf keer. Tegen Nantes mocht hij winning goal op zijn naam schrijven.