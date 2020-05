Deze actrice is het oudste Vogue-covermodel ooit

Actrice Judi Dench heeft een record op haar naam geschreven: ze is het oudste model (85) ooit dat op de cover van Vogue mag staan. Eerder stonden ook al zangeres Tina Turner en model Lauren Hutton op de cover, maar zij waren toen ‘maar’ 73 jaar oud.

“Op de cover staan, betekende echt veel voor haar”, zegt dochter Finty Williams aan het tijdschrift. “Haar leeftijd beïnvloedt heel erg hoe ze over zichzelf denkt. Het gaf haar zelfvertrouwen een boost en liet haar denken: ‘Misschien ben ik nog oké’. Na de shoot kwam ze thuis en dacht ze dat ze Beyoncé was.”

“Belangrijke stap voor vrouwen”

Ook Vogue-redactrice Kate Phelan steekt haar bewondering niet onder stoelen of banken: “Het is prachtig hoe ze haar leeftijd omarmt, hoewel ze moppert over ouder worden. Ze doet niet haar best om haar rimpels te verbergen. Haar mooie karakter komt echt naar voren. Dit is een belangrijke stap voor vrouwen. We moeten niet zo bang zijn voor leeftijd. We moeten ons richten op een vol en rijk leven.”