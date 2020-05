Baltische landen maken als eerste gezamenlijke ‘reisbubbel’ voor inwoners

Letland, Litouwen en Estland zullen vanaf 15 mei hun grenzen openstellen voor elkaars burgers. Zo wordt binnen de Europese Unie een eerste ‘reisbubbel’ gecreëerd van drie landen, melden hun premiers. Op dit moment beperken de meeste landen de toegang tot niet-onderdanen en krijgen binnenkomende reizigers een quarantaine opgelegd.

“We zijn het eens dat alle drie de Baltische staten de verspreiding van het coronavirus goed onder controle hebben en we vertrouwen op elkaars gezondheidssystemen”, aldus de Litouwse premier Saulius Skvernlis op Facebook. Mensen die vanuit andere landen de Baltische regio binnenkomen, moeten wel nog altijd 14 dagen in quarantaine. “Dit is een grote stap in de richting van een normaal leven”, tweette de Estse premier Jüri Ratas.

De Europese Commissie heeft aanbevolen dat controles aan de binnengrenzen tussen de lidstaten op gecoördineerde wijze moeten worden opgeheven, zodra hun virussituatie dat toelaat, aldus het bureau van de Commissie in Litouwen.

Weinig besmettingen

Het aantal nieuwe coronagevallen in de drie Baltische landen is intussen verder afgenomen: dinsdag werd in geen van de landen meer dan vijf nieuwe besmettingen gemeld. Sinds het begin van de pandemie heeft Litouwen 48 sterfgevallen als gevolg van de ziekte geregistreerd, Letland 17 en Estland 55. De grenzen werden midden maart afgesloten.

Litouwen, Letland en Estland nemen ook voorzichtige maatregelen om hun economieën weer te openen. De regio maakt deel uit van de Europese Unie sinds 2004 en van het Europese Schengengebied voor vrij reizen sinds 2007.