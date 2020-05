VIDEO. Hebben we toiletpapier echt nodig?

Toen de regering de lockdown in ons land aankondigde, vulden mensen hun winkelkarren meteen met toiletpapier. Toch kan je je enkele vragen stellen bij het gebruik van wc-papier, vindt de Britse openbare omroep. Hebben we dat wel écht nodig?

Geen toiletpapier meer in huis? Het lijkt een raar idee, maar volgens BBC is het minstens even bizar dat we massaal wc-papier tussen de benen vegen. In een video legt de zender met een korte geschiedenisles uit waarom ons achterste ook best zonder papier kan.

Een, twee, drie, vier: water of papier?

Het eerste gebruik van toiletpapier dateert uit het zesde-eeuwse China. Toch duurde het tot 1857 vooraleer de Amerikaan Joseph Gayetty het als product verkocht kreeg. Waarmee maakten we daarvoor dan onze billen schoon? Wel, je kan het zo gek niet bedenken. Het ging van dierenhuid tot stenen. In het begin was toiletpapier dan ook een duur product dat enkel aan de rijkere bevolking was besteed. Tijdens de Koude Oorlog, in de tweede helft van de twintigste eeuw, gebruikten soldaten zelfs nog gerecycleerde kranten na een toiletbezoek.

Je achterste schoonmaken met papier blijkt ook iets heel Westers. Een Indische officier noemde het in de achttiende eeuw nog onaanvaardbaar dat zijn land orders moest aanvaarden van “een volk dat nog niet eens weet hoe ze hun achterste moeten wassen”. In Azië en het Midden-Oosten gebruikt men dan ook een waterkan of lota, een waterpistool of shattaf of een echt hoogtechnologisch was- en droogtoilet.

Net als modder

Ook de wetenschap geeft hen gelijk: verschillende studies tonen aan dat water hygiënischer is voor het achterwerk dan toiletpapier. “Als je modder van je hand wil krijgen, stop je die toch ook liever onder de kraan?”, klinkt het. Daarbij komt dat ons gebruik van wc-papier ervoor zorgt dat per dag zo’n 27.000 bomen worden gekapt en waterleidingen vaak verstopt geraken.

Dus, stelt BBC, waarom gebruiken wij dat goedje in godsnaam nog? Klik op onderstaande afbeelding om het filmpje te bekijken.