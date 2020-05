Dit is hoe andere landen vanaf vandaag lockdown versoepelen

Naast België zetten nog verschillende andere Europese landen maandag een belangrijke stap in hun exitstrategie uit de coronamaatregelen. Onder meer het zwaar getroffen Italië probeert het normale leven geleidelijk weer op gang te trekken.

Italië is met 28.884 doden het Europese land dat het zwaarst getroffen werd door het coronavirus. Zondag werden er nog 174 nieuwe overlijdens gemeld, de laagste toename van het dodental sinds de lockdown op 10 maart van kracht werd.

Het land zet enkele voorzichtige stappen richting het normale leven. De strikte uitgaansverboden worden na bijna twee maanden opgeheven. Burgers kunnen in hun eigen regio opnieuw vrij bewegen, maar winkels, cafés en restaurants gaan nog niet open. Ook familiereünies zijn nog niet toegelaten, al wordt het wel mogelijk om naasten te gaan bezoeken die in dezelfde regio wonen. Daarnaast blijft afstand houden een belangrijke regel in Italië, onder meer op het op het openbaar vervoer. Grote bijeenkomsten en picknicks in het park kunnen nog altijd niet. En telewerk wordt nog steeds aangemoedigd.

Duitsland opent scholen

In Duitsland wordt maandag in sommige deelstaten (Saarland, Saksen-Anhalt, Bremen) dan weer van start gegaan met een geleidelijk heropening van de scholen. Ook musea, dierentuinen en kapsalons gaan weer open. Cultuurcentra, bars en restaurants blijven wel gesloten. Grote bijeenkomsten blijven er tot ten minste 31 augustus verboden.

Ook Oostenrijk neemt maandag een nieuwe horde richting het normale leven. Daar hervatten de reguliere lessen voor een deel van de leerlingen. Ook bezoeken aan rust- en verpleeghuizen zijn vanaf maandag in beperkte mate weer mogelijk. Alle winkels in het land kunnen intussen de deuren openen. De restaurants volgen op 15 mei.

Manifestaties tot 50 deelnemers op IJsland

Op IJsland moeten de scholen, die tot nu toe maar beperkt toegankelijk waren, weer normaal functioneren. Ook de musea kunnen weer bezocht worden. Voorts kunnen onder meer ook kappers en tandartsen het werk hervatten. Het aantal toegestane deelnemers aan bijeenkomsten wordt verhoogd van 20 naar 50.

In Griekenland kunnen de burgers hun huis vanaf maandag onbeperkt verlaten, al zijn enkel nog verplaatsingen binnen de eigen regio toegelaten. Ook verplaatsingen tussen de eilanden en het vasteland zijn nog niet mogelijk.

In Hongarije kunnen de cafés en restaurants vanaf maandag hun terrassen weer openen en ook de winkels zijn weer toegankelijk. Maar dat geldt voorlopig nog niet voor de hoofdstad Boedapest, waar de lockdown wel nog van kracht blijft. In Slovenië gaan eveneens terrassen weer open. In Polen heropenen de winkelcentra, bibliotheken en sommige musea.