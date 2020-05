Zo blijft ook je geest gezond in quarantaine

Thuisblijven in het midden van een globale pandemie kan zowel oude als nieuwe mentale gezondheidsproblemen doen opborrelen. Daarom bezorgen we je de beste tips voor en door mensen die zich weleens down voelen.

Oplopende stress of angst en een tekort aan sociale interactie of buitenlucht vormen stevige uitdagingen voor onze mentale gezondheid. Om daarmee om te gaan passen mensen van over de hele wereld verschillende methodes toe. Enkele lezers van de BBC (de Britse openbare omroep, red.) deelden hun tips om vol te houden en positief te blijven.

Mindfulness

Meditatie, ademhalingstechnieken of een dagboek bijhouden: mindfulness kan voor iedereen iets anders betekenen. Een populaire suggestie onder de lezers was het uiten van dankbaarheid voor de kleine, aangename momenten die iedere dag brengt. Dat kan bijvoorbeeld door neer te schrijven waarvoor je dankbaar bent, maar ook zorgen en stress kun je neerpennen. Zo kan je die frustraties kwijt en op het einde van de dag bedenk je misschien zelfs een oplossing voor een van die problemen. Verschillende mensen raden ook aan te focussen op het hier en het nu en niet te veel te denken aan de toekomst. “Kijk naar de zaken waar je wel controle over hebt, en die wel goed gaan”, klinkt het.

Gezond en fit blijven

Fysieke en mentale gezondheid gaan hand in hand. Enkele mensen proberen daarom ook thuis af en toe te sporten. De sportsessies variëren van een 15 minuten durende work-out vol push-ups en sprongetjes, tot een online yogales en een loopje in het dichtstbijzijnde park. “Als ik zelf geen inspiratie heb, kijk ik naar live work-outs van fitness clubs”, zegt iemand.

Actieve afleiding

“Een goed boek kan je in een ander universum zuigen en je zo afleiden van negatieve gedachten”, meent een lezer. Anderen vinden afleiding in het groeien van plantjes, fruit of groenten of door nieuwe recepten te ontdekken. Ook in het zorgen voor anderen is troost te vinden: dat kan gaan van iemand culinair verwennen tot activiteiten verzinnen om elkaar op te beuren. “Een thema-maaltijd met bijpassende muziek, bijvoorbeeld!”

Luister naar je lichaam

De belangrijkste tip? “Doe vooral rustig aan en kijk iedere dag waar je je klaar voor voelt. Je waarde hangt niet af van je productiviteit.” Tot in het extreme je tijd opvullen, zal niet meteen je mentale gezondheid vooruithelpen, maar net voor extra druk zorgen. Luister naar je geest en lichaam: als een serie kijken je blijer en rustiger zal maken dan een nieuwe taal leren, dan is dat helemaal oké.

De uitdagingen kunnen ook zorgen voor ontdekkingen: tijdens het worstelen met je negatieve gedachten, kan je ook een sterkte vinden in jezelf die je nog niet kende. Uit de donkerste periodes kunnen ook positieve dingen bloeien. Onthoud dat het normaal is om je triest of gefrustreerd te voelen. Vaak kan het helpen om te praten met vrienden, familie of een professional.

Nood aan een gesprek? Kinderen en jongeren kunnen steeds terecht bij Awel (bel 102), voor volwassenen is er Tele-Onthaal (bel 106).