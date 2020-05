Voor het eerst sinds midden maart minder dan 100 nieuwe ziekenhuisopnames

De strijd tegen het coronavirus in ons land heeft een nieuwe mijlpaal bereikt: het aantal dagelijkse opnames van Covid-19-patiënten is de afgelopen uur voor het eerst in anderhalve maand onder de 100 gezakt. Het aantal nieuwe ziekenhuisopnames geldt als de belangrijkste graadmeter om de slagkracht van de epidemie in kaart te brengen.

Met 77 nieuwe coronapatiënten in Belgische ziekenhuizen zakte de curve afgelopen etmaal onder de symbolische grens van 100. Mogelijk is er er wel sprake van een weekendeffect, waarbij mensen hun ziekenhuisbezoek uitstellen.

Er zijn ook 79 nieuwe overlijdens gerapporteerd: drie minder dan gisteren. In totaal zijn daarmee 7.844 landgenoten aan het virus bezweken.

In de Belgische ziekenhuizen liggen op dit moment nog 3.056 patiënten. Gisteren zijn 98 personen uit het ziekenhuis ontslagen. Ook het aantal patiënten op de afdeling intensieve zorg daalt met 15 tot 674.

Essentieel voor exitstrategie

Voor de exitstrategie uit de lockdown hamert viroloog Marc Van Ranst steevast op een daling van het aantal nieuwe coronapatiënten tot 50 à 100 per dag. Die grens is nu bereikt, één dag voor de versoepeling van de coronamaatregelen.

Er zijn gisteren ten slotte 389 nieuwe besmettingen gerapporteerd. Dat brengt het totale aantal bevestigde besmette Belgen op 49.906.