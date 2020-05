UPDATE. Uitkering corona-ouderschapsverlof kwart hoger dan gewoon ouderschapsverlof

De uitkeringen voor het corona-ouderschapsverlof zullen 25 procent hoger liggen dan het normale ouderschapsverlof. Dat laat minister van Werk Nathalie Muylle (CD&V) weten.

Muylle liet op Twitter weten dat er werd overeengekomen om de premies voor het coronaverlof voor mei en juni met 25 procent te verhogen.

Gisteren werd het coronaverlof goedgekeurd op de superkern. Daar kwamen de partijen overeen dat het stelsel met terugwerkende kracht zou worden ingevoerd, van 1 mei tot 30 juni.

Enkel deeltijdse opname

Het verlof worden aangevraagd door ouders met een kind tot 12 jaar of een kind met een handicap. De leeftijdsgrens voor kinderen met een handicap werd losgelaten. Ook adoptieouders en pleegouders vallen onder de regeling. De werknemer moet wel minstens één maand aan de slag zijn bij zijn werkgever.

De opname kan enkel deeltijds gebeuren. Een halftijdse opname is mogelijk voor wie voltijds of minstens 75 procent werkt. Wie voltijds werkt heeft ook de keuze voor een 1/5e opname. Over de hoogte van de uitkering is nog geen duidelijkheid.