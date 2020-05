Lees jezelf de dag door: vijf boekentips voor het binnenblijven

Geen zin om uit je kot te komen tijdens dit extra lang en grauw weekend? Lezen laat je toe ook binnen nieuwe werelden te ontdekken. Vijf boeken om letter per letter te verslinden.

Hou je het graag spannend, of laat je je liever vallen in een bedje van zoete woorden? Voor elk wat wils met deze vijf boekentips:

Happen naar adem: ‘Ik ben niet bang’ van Niccolò Ammaniti

Ammaniti brengt je terug naar de heetste zomer van de twintigste eeuw in het Zuiden van Italië. De negenjarige Michele woont in een dorpje dat slechts vijf huizen telt en omringt is door korenvelden. Terwijl de ouderen binnen schuilen tegen de hitte, trekken de zes kinderen met de fiets op avontuur. Op een dag doet Michele een verbazende ontdekking op een onbewoonde boerderij. De rest van de zomer vecht de kleine knaap met zijn geweten: een strijd die een gruwelijke afloop kent.

Giechelend verdwalen in je fantasie: ‘De avonturen van Alice in wonderland’ van Lewis Carroll

“‘Curiouser and curiouser!’, roept Alice uit.” Hoe verder je in dit boek zakt, hoe vaker je met haar mee zal kraaien. Net als bij J.K. Rowling’s ‘Harry Potter’ kleeft ook op dit boek geen leeftijd. Dit boek is voor iedereen die klaar is om hun kinderlijke fantasie te herbeleven, mee te gieren met verzinsels en zich te verbazen over hersenspinsels van Alice en haar vrienden. Verschillende exemplaren zijn ook voorzien van magische tekeningen die je zo ‘Wonderland’ inzuigen.

Herbeleef je eerste liefde: ‘Drift’ van Bregje Hofstede

“Een prachtig boek dat haarfijn blootlegt hoe weerloos geliefden zijn”, zegt schrijfster Lize Spit over het boek van haar vriendin. Die woorden alleen al bewijzen hoe dit verhaal iedereen die ooit liefhad bij de keel grijpt. Hofstede sleept de lezer mee op een stroom aan emoties en deelt haar lach en traan met hen op de meest intieme en eerlijke manier. Bovenal bevat ‘Drift’ alle redenen om je vol vrees te wagen aan de sprong in het diepe dal die liefde is.

Comics met een historisch randje: ‘Persepolis’ van Marjane Satrapi

Meer een kijker dan een lezer? Deze beeldroman is de ideale uitdaging voor wie visueel een stuk geschiedenis wil ontdekken. In ‘Persepolis’ neemt Satrapi je mee op ontdekking door het tragische verleden van haar land. Haar brutaal eerlijke tekenstijl dompelt je onder in een reeks aangrijpende maar ook grappige gebeurtenissen.

Huilen op een druilerige dag: ‘Wat ik nooit eerder heb gezegd’ van Celeste Ng

Lydia is het favoriete kind van haar ouders én de lijm die de Chinees-Amerikaanse familie uit Ohio samenhoudt. Of tenminste: dat was ze, voordat een rivier haar levenloze lichaam terug aan land bracht. ‘Wat ik nooit eerder heb gezegd’ is het verhaal van een meisje op wiens schouders huizen aan verwachtingen worden gebouwd. Als Lydia langzaamaan ineenstort, blijft haar familie in vrije val achter. Hoe vinden ze elkaar ooit terug?