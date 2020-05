Do It Yourself: Met deze vier tips pimp je zo je oude kleren

Tijdens de quarantaine eindelijk eens tijd gemaakt om je kleerkast op te ruimen? Dan ontdekte je misschien enkele stukken die je niet zo vaak meer draagt, maar toch nog niet kan loslaten. Ontdek hier hoe je die oude kleren omvormt tot enkele nieuwe favoriete outfits.

Uitbundig shoppen zit er tijdens de lockdown nog niet meteen in en is ook niet zo voordelig voor je portemonnee. Om je toch van een nieuwe look te voorzien, geven wij je vier handige tips om thuis zelf je oude kledingstukken te pimpen.

1. Hippe knipjes

Met enkel een schaar of breekmes kom je al een heel eind. Zo kan je knipjes maken in bijvoorbeeld de zijkant van mouwen, maar ook figuren knippen in de voor- of achterkant van je shirt of blouse is niet uit den boze. Oversized T-shirts of topjes die je liever wat korter ziet, knip je makkelijk tot de perfecte maat. Ook van je oude jeans maak je zo een gloednieuwe hotpants. Opgepast: begin telkens met een klein stukje om niet meteen te veel weg te knippen en let op de stof waarin je knipt.

2. Fris patroon

Om je jurk, rok, broek of T-shirt een volledig nieuwe look te geven kan je die bedrukken met olieverf. Zorg voor een goede ondergrond (zoals karton) en leg die onder het oppervlak dat je wil bedrukken. Zo drukt de verf niet door op de andere helft van de kledij. Het drukken kan met sponsjes of door een leuke vorm uit een aardappel te snijden, die droog te deppen en te stempelen.

3. Knip- en naaiwerk

Ook een combinatie van oude kleren werkt: zo kan je de ene stof gebruiken om een ander kledingstuk nieuw leven in te blazen. Knip bijvoorbeeld figuurtjes uit een oude sweater om ze op een rok, broek of andere trui te naaien.

4. Gevlekt en gekleurd

Geef je kledingstuk een leuk patroon door het te ‘tie dyen’. Voor het verven maak je stevige knopen of bind je verschillende delen van een shirt of jurk samen met een elastiekje. ‘Tie dyen’ is makkelijk, goedkoop en bovendien super leuk om te doen op een zondagmiddag! Bekijk in onderstaand filmpje hoe dat moet.