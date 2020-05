Op deze leeftijd worden mannen écht volwassen

Men zegt al eens ‘boys will be boys’ en dat blijkt nog te kloppen ook. Een recentelijke studie die werd uitgevoerd in de VS concludeerde dat mannen zich pas echt volwassen voelen eens ze de 54 gepasseerd zijn.

Dat dit cijfer zo hoog ligt zou te danken zijn aan de hogere levensverwachting en het feit dat ze na hun 40e levensjaar nog vader zouden kunnen worden.

Aan het onderzoek namen 100 mannen deel, waaronder ook personen uit de showbizzwereld. Daaruit bleek dat onzekerheden met betrekking tot het uiterlijk (haar verliezen bv.) en belangrijke stappen vooruit te zetten, invloed hebben op het leven van de man tot hun 54e levensjaar.

Peter Pan

Het gedrag van een man voor deze leeftijd lijkt sterk op dat van een adolescent, die problemen liever voor zich uitstelt dan ermee worden geconfronteerd.

Voornamelijk de angst om ”ouder” te worden zorgt ervoor dat mannen een eeuwig ”Peter-pan” gedrag laten zien.

Leeftijd schuift op

Waar jaren geleden mannen de volwassen leeftijd op 40 jaar lag, gaven mannen aan dat de leeftijd waarop ze zich volwassen genoeg voelden om zich te ontdoen van onzekerheden opgeschoven naar 54 jaar.

Een aantal belangrijke factoren zoals financiële onzekerheden leveren een grote bijdrage aan deze verschuiving in de moderne maatschappij, voor zowel mannen als vrouwen. We kunnen gerust zeggen dat het leven pas echt begint bij 54 jaar!