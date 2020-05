Aantal sterfgevallen neemt duik: 82 doden, 128 nieuwe ziekenhuisopnames

De curve daalt verder: met 82 doden de voorbije 24 uur – 48 minder dan gisteren – is er zelfs een stevige knik naar beneden merkbaar. Er zijn ook 128 nieuwe ziekenhuisopnames, meldt Sciensano in zijn dagelijkse update van de coronacijfers voor België.

Er zijn vrijdag ook 319 mensen ontslagen uit het ziekenhuis. In totaal zijn nu 3.111 mensen in het ziekenhuis opgenomen. Dat is opnieuw een daling met 275.

Een forse daling is ook te zien bij het aantal mensen op intensieve zorg. Zestig mensen mochten die afdeling in het ziekenhuis verlaten. Voor het eerst in weken liggen minder dan 700 (689) mensen op intensieve zorg.

De knik in de cijfers is mogelijks te verklaren door het weekendeffect. Vaak komen de cijfers moeilijker door in het weekend. Gisteren was het 1 mei, een feestdag, waardoor hetzelfde weekendeffect een rol kan spelen.

Eventuele nieuwe lockdown voorbereid

Intussen werkt de GEES-expertengroep, die belast is met de exitstrategie in het kader van de coronapandemie, al aan een plan voor een eventuele nieuwe lockdown. Dat heeft professor Erika Vlieghe, die de leiding heeft over de expertengroep, vandaag gezegd in Le Soir. Ze hoopt evenwel dat het niet zover zal komen.