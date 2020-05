Streamingdienst organiseert wedstrijd voor echte true crime-fans

Verslind jij de ene true crime-documentaire na de andere op Netflix? Dan is dit misschien wel wat voor jou. De Amerikaanse streamingdienst MagellanTV, dat zich enkel focust op documentaires, organiseert een wedstrijd waarbij je 1.000 dollar kan verdienen door naar true crime-documentaires te kijken. Al zitten er natuurlijk wel een paar addertjes onder het gras.

Om het bedrag te winnen, moet je maar liefst 24 uur true crime-content verslinden in 48 uur. De wedstrijd is dus niet voor iemand met een zwakke maag. MagellanTV koos de documentaires zelf al uit, je kan onder andere kijken naar ‘Manson’s Missing Victims’ en ‘Manson 40 years later’.

CALLING ALL CRIME JUNKIES!

We want to PAY one lucky crime lover $1,000 for bingeing 24 hours of crime documentaries STRAIGHT.

Are you brave enough?

Apply here: https://t.co/6YTW4xF0yQ

— MagellanTV Documentaries (@MagellanTVDocs) April 15, 2020