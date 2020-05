Niemand wil dit gratis huis omdat er vreemde dingen in gebeuren

Een huis in Louisiana wordt gratis aangeboden maar tot op heden werd geen nieuwe eigenaar gevonden. Iedereen wordt afgeschrikt door de spooktaferelen die in het huis zouden plaatsvinden.

Het bewuste huis met vier slaapkamers werd gebouwd in 1930. Makelaar Sylvia McLain biedt de woonst kosteloos aan. Bedoeling is dat het verplaatst en gerenoveerd wordt omdat het een bepaalde historische waarde heeft en het zonde zou zijn om het af te breken. Vooralsnog heeft echter niemand zich aangeboden. Sylvia vreest dat de spookverhalen over het huis er voor iets tussen zitten.

Geroer in kookpot

De voormalige eigenares Dawn Vallot DeClout beweert dat de geest van haar overgrootmoeder Adele in het huis ronddwaalt. Die woonde in het huis tot ze in 1967 op 90-jarige leeftijd overleed. “We denken dat haar geest er rondhangt, maar ze is helemaal niet boosaardig. Ze stond in de keuken altijd te roeren in haar potten. Toen ik in het huis woonde, hoorde ik voortdurend iemand met de kookpotten bezig zijn, ook al stond er niemand in de keuken”, lezen we in The Mirror.

Geluiden in muren

Enkele geïnteresseerden gingen een kijkje nemen maar haakten stuk voor stuk af omdat ze door angst bevangen werden. “Het huis is behekst. Ik heb drie onverklaarbare zaken meegemaakt. Mijn vriend en ik praten er nog steeds over” en “Ik hoorde heel wat vreemde geluiden in de muren en het plafond”, klinkt het onder meer.

Sylvia hoopt dat ze alsnog een nieuwe eigenaar vindt. “Het is zo’n mooi huis. We willen het echt niet afbreken. Als we niemand vinden, zullen we het zelf renoveren of verplaatsen”, besluit ze.