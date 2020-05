Eerste virtuele club van het land opent zaterdag de deuren

Nu zaterdag geeft de jonge start-up Square, in samenwerking met de privéclub Jalousy, het startschot voor de allereerste virtuele club in België. Voor de (virtuele) opening van Square staan DJ Attari en DC Salas op het programma. Zo kunnen de hippe vogels onder ons ook in coronatijden nog clubben.

Het coronavirus houdt de gehele bevolking al maanden bezig en vooral in hun kot. Regeringen van verschillende landen ondernemen acties om de verspreiding van het virus tegen te gaan. In België werd beslist alle evenementen te annuleren tot 31 augustus, wat leidt tot een economische crisis in de culturele sector.

Naast het verlies van inkomen voor vele artiesten en evenementpromotoren, heeft ook het publiek een groot gebrek aan sociale interactie. Met dit in hun achterhoofd stampten Nathan en Armand een nieuw concept uit de grond: de eerste virtuele club die de sfeer van ‘echte’ muzikale evenementen nabootst.

Vier uren toegang

Square is een initiatief van Nathan en Armand, twee jonge Brusselse ondernemers en vrienden die actief zijn binnen de duurzaamheidssector en milieuvriendelijke mobiliteitsoplossingen. Het concept achter Square is simpel. Armand legt uit: “We nodigen de bevolking uit een ticket te kopen dat hen toegang geeft tot onze virtuele club gedurende 4u (van 20u tot middernacht). De deelnemerskunnen elkaar zien en met elkaar communiceren via de chat terwijl ze genieten van de optredens”.

Met een eerste editie op Zoom hoopt Square voldoende geld in te zamelen om een eigen webapp te kunnen bouwen die de organisatie van virtuele evenementen voor alle spelers in de culturele sector zal vergemakkelijken. Een kaartje kan je via Eventbrite fiksen.