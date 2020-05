Dalende trend zet zich voort: 130 doden, 152 patiënten opgenomen

Gisteren zijn 130 mensen overleden aan het coronavirus. Er werden 152 nieuwe coronapatiënten opgenomen in de ziekenhuizen.

In de afgelopen 24 uur heeft het coronavirus 130 dodelijke slachtoffers gemaakt. Ongeveer de helft daarvan stierf in het ziekenhuis, de andere helft in de woonzorgcentra. Dat breng het totaal aantal coronadoden op 7.703.

Al enkele dagen minder dan 200 ziekenhuisopnames

Er werden 152 nieuwe patiënten opgenomen in de Belgische ziekenhuizen. Daarmee blijft het aantal hospitalisaties al enkele dagen op rij onder de 200. Tegelijk mochten 316 mensen het ziekenhuis verlaten. Momenteel liggen in totaal nog 3.386 patiënten in het ziekenhuis, onder wie 740 op intensieve zorgen (29 minder dan de dag voordien).

Er werden 513 nieuwe besmettingen vastgesteld. Dat zijn er 147 minder dan gisteren.