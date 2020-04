“Penisvergrotend” afrodisiacum “Big Boy Gold XXL” wordt teruggeroepen

CJ Projects roept in overleg met het Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen (FAVV) zijn “penisvergrotend” afrodisiacum ‘Big Boy Gold XXL’ terug wegens de aanwezigheid van verboden planten. Dat meldt de producent zelf.

Het product, van het merk Cobeco, werd sinds 1 januari verkocht via de winkels van Hot Store in Aalst, Brussel en Namen. Het werd ook verkocht via tal van online webshops, waaronder Bol.com. Het FAVV benadrukt dat consumenten zich ervan bewust moeten zijn dat online aankopen via (buitenlandse) websites niet altijd veilig zijn.

CJ Projects raadt zijn klanten aan dit product niet te consumeren, te vernietigen of terug te brengen naar winkel.