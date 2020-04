Vrouw valt van klif terwijl ze foto neemt om einde van lockdown te vieren

Een Kazachse vrouw is overleden nadat ze in de Turkse stad Antalya van een klif viel. Ze schoof uit terwijl ze een foto liet nemen.

Olesya Suspitsyna bezocht afgelopen zondag met een vriendin de populaire Düden-watervallen in Antalya. Dat kon omdat de regering net de coronavirus-lockdown (tijdelijk) had opgeheven. Bovenop een klif vroeg de 31-jarige vrouw van Qostanay (Kazachstan) aan haar vriendin om een foto van haar te nemen met de Düden-watervallen op de achtergrond.

Uitgeschoven over gras

Olesya kroop over de veiligheidsomheining en poseerde aan de rand van de klif, maar plots schoof ze uit over het gras en viel ze 35 meter de diepte in. Haar vriendin belde meteen de hulpdiensten en even later werd haar lichaam in het water aangetroffen, maar ze kon niet meer gereanimeerd worden.

Bewondering voor Turkse natuur

De vrouw werkte de afgelopen vijf jaar als gids in Antalya. Onlangs schreef ze op Instagram nog hoe hard ze van de Turkse natuur hield. “Ik zal de schoonheid van de Turkse natuur altijd bewonderen. Dit is mijn paradijs”, klonk het.

Geliefde vrouw

Olesya was erg geliefd en haar dood kwam dan ook hard aan bij heel wat mensen. “Ze was erg slim en vrolijk. Ze hield van de zee en droomde ervan om in Turkije te wonen. Ze was zielsgelukkig in Antalya. Dit is een enorm verlies. Mijn hart breekt”, luidt het onder meer.

Haar lichaam zal zaterdag van Turkije naar Antalya gevoerd worden. Ze zal begraven worden in haar geboorteplaats Qostanay.