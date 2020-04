Ook festivals Sziget en Balaton Sound gecanceld

De organisatoren van de Hongaarse festivals Sziget en Balaton Sound hebben bekendgemaakt dat de twee evenementen komende zomer niet door zullen gaan vanwege de coronapandemie. De Hongaarse regering verlengde het verbod op grootschalige evenementen tot 15 augustus.

Sziget is het grootste muziekfestival van Europa met meer dan 500 optredens op een week tijd. Het festival zou plaatsvinden van 5 tot en met 11 augustus in de Hongaarse hoofdstad Boedapest. Op de affiche stonden onder meer Calvin Harris, Dua Lipa, Kings Of Leon, Major Lazer en The Strokes.

Balaton Sound vindt jaarlijks plaats aan het Balatonmeer in de buurt van Boedapest. Dit jaar zou het dancefestival doorgaan van 8 tot 12 juli.

Wat met de tickets?

Tickethouders zullen via mail op de hoogte gebracht worden. De organisatoren vragen nog wat geduld te hebben omdat ze met de ticketpartners regelingen aan het uitwerken zijn.