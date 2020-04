Hond met ingeslagen schedel wordt gedumpt in de gracht

Wandelaars hebben een lugubere vondst gedaan in het Nederlandse Middelburg, niet ver over de grens. Daar is een dode hond met een ingeslagen schedel gedumpt. De politie en Stichting Dierenwel gaan uit van kwaad opzet en zijn zijn nu op zoek naar de eigenaar van het dier.

Het gaat om een Staffordshire terrier of een kruising daarvan. De schedel van de hond was ingeslagen en de politie gaat er vanuit dat de hond opzettelijk om het leven is gebracht. De dode hond zat in een blauwe vuilniszak en de kop van het dier was gewikkeld in een jutezak. De Stichting Dierenwelzijn Walcheren heeft foto’s van het dier op Facebook gezet in de hoop er mensen zijn die de hond herkennen.

Chip

Het dier is overwegend grijs, donkerbruin of zwart met een witte tekening op de kop. De hond heeft een chip, maar die is niet geregistreerd. Uit de chipinformatie blijkt wel dat het dier na 21 juni 2018 in Terneuzen is gechipt.

Contacteer politie

“Hier zijn we allemaal kapot van en heel erg boos. Het is uiteraard ONTZETTEND belangrijk er achter te komen wie deze gruwelijke daad op zijn of haar geweten heeft! Zowel de politie als wij vragen jullie dringende hulp bij het ophelderen van deze zaak”, schrijft de stichting op Facebook.

Iedereen die iets weet wordt opgeroepen contact op te nemen met de politie of de stichting.