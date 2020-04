Forse daling van aantal coronadoden in ons land

In de afgelopen 24 uur zijn 111 mensen overleden aan het coronavirus. Dat zijn er een stuk minder dan de afgelopen dagen en weken. Er werden 178 nieuwe patiënten opgenomen in het ziekenhuis. Dat blijkt uit de dagelijkse update van de FOD Volksgezondheid.

Gisteren zijn 111 coronapatiënten overleden, 51 in het ziekenhuis en 60 in de woonzorgcentra. Viroloog Steven Van Gucht heeft het over een duidelijke daling in vergelijking met de afgelopen dagen en weken. “Het is ongeveer een maand geleden dat we nog zo’n laag aantal overlijdens konden rapporteren”, klinkt het. In het totaal stierven 7.594 mensen aan het longvirus.

Nog steeds onder de 200 nieuwe ziekenhuisopnames

In de afgelopen 24 uur werden 178 nieuwe coronapatiënten opgenomen. Tegelijk mochten 293 mensen de Belgische ziekenhuizen verlaten. Op intensieve zorgen liggen momenteel 769 coronapatiënten. Dat zijn er 28 minder dan de dag voordien. 517 mensen moeten beademd worden (-17). Dat brengt het totaal aantal coronapatiënten in het ziekenhuis op 3.609.

Er werden 660 nieuwe besmettingen geregistreerd uit 6.964 testen. In het totaal werden 48.519 mensen in ons land besmet door het coronavirus.