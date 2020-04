Dit zijn verrassend genoeg de drie dodelijkste diersoorten in de Verenigde Staten

Bij de dodelijkste diersoorten denken we aan wilde roofdieren zoals beren, of aan giftige slangen en spinnen, maar dat klopt verrassend genoeg niet. Drie onderzoekers van de Stanford University zochten uit welke soorten het vaakst verantwoordelijk waren voor menselijke sterfgevallen in de Verenigde Staten. Om enkele misverstanden uit de wereld te helpen, kan je hieronder lezen welke drie dat zijn.

Beren, haaien, krokodillen en schorpioenen, dat zijn vreemd genoeg de minst dodelijke diersoorten in de Verenigde Staten. Welke dieren dan wel de grote boosdoeners zijn, onderzochten Jared A. Forrester en zijn collega’s in een studie die in 2018 gepubliceerd werd in het wetenschappelijke tijdschrift ‘Wilderness and Environmental Medicine’. Dat deden ze op basis van overlijdensaktes van Amerikanen die tussen 2008 en 2015 stierven door het toedoen van een dier. Met jaarlijks 1.610 inwoners is het een relatief zeldzame doodsoorzaak.

De overlijdens werden in categorieën ondergebracht, gaande van beten en aanvallen tot vergiftiging, waarvoor het aantal gevallen werd nagegaan. De resultaten zijn gesorteerd op de diersoorten, maar ook op het geslacht, de leeftijd, etniciteit en regio of land van de overleden personen. Hoewel dat interessante bevindingen oplevert, moeten die wel met de nodige omzichtigheid geïnterpreteerd worden, omdat overlijdensaktes niet altijd even betrouwbaar zijn.

Koeien en paarden

Op nummer één van de dodelijkste diersoorten in de Verenigde Staten staan koeien en paarden. Ze zijn verantwoordelijk voor 36% van de sterfgevallen en treffen vooral mannen. Dat is zo omdat zij vaker op boerderijen werken, waar ze vertrappeld kunnen worden of stampen kunnen krijgen in vitale organen, zoals de hersenen bij een schedelbreuk. Forrester ontdekte ook dat vooral mensen in de zuidelijke staten hier vaak het slachtoffer van werden, omdat daar een gebrek aan ziekenhuizen is.

Wespen, hoornaars en bijen

De tweede plaats van de dodelijkste diersoorten wordt ingenomen door wespen, hoornaars en bijen. Zij zijn de schuldige bij 30% van de overlijdens en het wekt weinig verbazing dat dat bij mensen is die allergisch zijn voor het gif dat vrijkomt bij een steek. Toch zijn deze doden vaak te voorkomen als er snel gehandeld wordt. Door eerst gebruik te maken van een adrenaline-autoinjector of Epipen wordt het energiehormoon ingespoten, waardoor de luchtwegen zich verwijden en de bloedvaten zich vernauwen. Daardoor kunnen de slachtoffers beter ademhalen en gaat hun bloeddruk en hartslag in stijgende lijn. Daarna moeten ze ook naar de spoeddienst voor verdere behandeling, omdat het middel snel uitgewerkt is. Het probleem is echter dat zo’n injectiespuit niet altijd goedkoop is en een bezoek aan de spoeddienst is dat al helemaal niet in de Verenigde Staten. De prijs kan daar oplopen tot 12.000 dollar.

Honden

Misschien nog de meest onverwachte van de dodelijkste diersoorten is onze trouwe viervoeter. Honden hebben 17% van de sterfgevallen in de Verenigde Staten op hun geweten. In totaal zijn er dan ook jaarlijks 4,5 miljoen hondenbeten onder de Amerikanen, hoewel die gelukkig niet altijd fataal aflopen. Vooral kinderen onder de vier jaar zijn vatbaar, want zij hebben vier keer meer kans dan alle andere leeftijdsgroepen om de aanval niet te overleven. Daarnaast zijn er ook disproportioneel veel doden bij inwoners in Alaska, omdat daar veel zwerfhonden rondlopen.