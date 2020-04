BIZAR. Zo weinig verdienen artiesten aan streaming

Luister je muziek via Spotify, Apple, YouTube, Amazon of een andere streamingsdienst? Leuk voor de populariteit van je favoriete artiesten, maar de kans dat het hun veel oplevert, is klein. Ontdek hier hoeveel een muzikant verdient per streaming.

Streamingsdiensten als Spotify, Amazon, Apple, Tidal of Youtube staan ervoor bekend minuscule bedragen te betalen voor het afspelen van nummers. Daarom besloten al verschillende artiesten uit protest hun muziek er weg te halen of er zelfs nooit te laten plaatsen. Of de uitbetalingen per streaming goed of slecht zijn, hangt ervan af hoe je het bekijkt.

Niet iedereen ‘schept poen’ als Ed Sheeran

Om te weten te komen hoeveel artiesten nu net verdienen via streamingsdiensten, zette Digital Music News alle cijfers op een rijtje. Volgens hun analyse, betaalt Napster het meest ($0.019 per stream) gevolgd door Jay-Z’s Tidal ($0.0125) en Apple ($0.00735 per stream). YouTube betaalt het minst: artiesten krijgen slechts $0.00069 per stream. Het tarief van Spotify blijkt ergens in het midden te liggen met 0.00437 per stream. Als je de bedragen naar euro vertaald, liggen ze telkens iets lager.

Voor de meeste artiesten gaat het dus niet om veel geld, want 10.000 ‘listens’ op Spotify leveren slechts een ruime 40 euro op. Grote artiesten die veel hitjes scoren, verdienen er wel een grote boterham mee. Ed Sheeran’s ‘Shape of You’ telt bijvoorbeeld al meer dan twee billioen streams, wat neerkomt op bijna 900 millioen euro.

Een ander voordeel voor artiesten van dat kaliber, is dat nummers jarenlang op streamingsdiensten blijven staan, terwijl winkels het uit de rekken zouden halen. Een succesvolle artiest met een groot oeuvre kan het zo heel goed doen, zeker als hun muziek past in populaire playlists.

Hoe steun je minder bekende artiesten?

Als je vooral naar populaire popmuziek luistert, kan je gewoon verder blijven luisteren via dezelfde streamingsdienst. Hoe meer je luistert, hoe bekender je deze artiesten maakt. Maar als je smaak wat alternatiever of obscuurder is, zijn er betere manieren om je favoriete artiesten te steunen. Zelfs al luister je nooit naar Ed Sheeran, een dienst als Spotify zal deze artiest wel jouw geld geven, terwijl de kleinere artiesten bijna niets zullen krijgen. Minder bekende muzikanten hopen via zulke diensten vooral een publiek aan te trekken zonder daarvoor een recordlabel te moeten contacteren.

Hoe bezorg je hun dan wel geld in het laatje? De beste manier om dat te doen is door hun albums fysiek te kopen, of digitaal aan te schaffen via Bandcamp. Ook door hun concerten bij te wonen, hen te volgen op sociale media en hun merchandise te kopen, steun je je favoriete artiest meer dan een streamingsdienst op dit moment doet.