Anuna De Wever: “Mensen beseffen het niet, maar wat er op ons afkomt, is verschrikkelijk”

Klimaatactiviste Anuna De Wever trekt aan de alarmbel. Er moet (opnieuw) meer aandacht gaan naar de klimaatcrisis. Volgens haar is het niet vijf vóór, maar vijf ná twaalf.

Coronacrisis of niet, het klimaatprobleem was nog lang niet opgelost en we moeten dringend in actie schieten. Dat is althans de boodschap van Anuna De Wever (18), die stage loopt bij de groene fractie in het Europees Parlement.

Amazonewoud platgebrand

In Flair waarschuwt ze voor de onderschatte gevolgen van de klimaatcrisis. “Mensen beseffen het niet, maar wat er op ons afkomt, is verschrikkelijk. Wanneer Australië of het Amazoneregenwoud in de fik staat, is dat voor vele Europeanen een ver-van-mijn-bedshow. Maar het Amazonewoud is samen met de oceanen een van de belangrijkste longen op aarde. De miljarden bomen slaan CO2 op uit de atmosfeer en zetten die om in zuurstof. Als het Amazonewoud straks volledig platgebrand is en alle oceanen vervuild zijn, zal koolstofdioxide niet meer worden opgeslagen, waardoor de aarde zal opwarmen. Dat zal niet alleen een rechtstreeks effect hebben op het weer, maar ook op de mensen”, vertelt ze.

Miljoenen klimaatvluchtelingen

Dringend actie dus, want anders dreigen er miljoenen doden te vallen. “De rapporten van het IPCC (Intergovernmental Panel on Climate Change) en de VN voorspellen miljoenen klimaatvluchtelingen en zelfs -doden. Er sterven nu al jaarlijks duizenden mensen aan de klimaatopwarming en dat zal er niet op beteren als we niet snel in actie komen. De klimaatcrisis is dus evengoed een mensenrechtencrisis”, besluit ze.