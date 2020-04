Zo maak je een betere powerpointpresentatie dan de premier en de Veiligheidsraad

De langverwachte persconferentie van de Veiligheidsraad draaide vrijdag uit op een sisser. Op sociale media bleef de kritiek niet uit en er werd vooral gelachen met de powerpointpresentatie. Wij zetten enkele tips op een rijtje om je presentatie naar een hoger niveau te tillen.

“Soms begrijp ik de doventolk beter dan de powerpoint, de ondertiteling en de premier samen”, of “Alleen de mensen die gebarentaal machtig zijn, zullen de maatregelen van de veiligheidsraad vanavond begrepen hebben. Met dank aan Sophie Wilmès en PowerPoint”, klonk het sarcastisch op Twitter na de persconferentie van de Veiligheidsraad over de exitstrategie.

Het team dat de powerpoint in elkaar had gestoken, had zeker de beste bedoelingen. Maar de slides bevatten helaas veel te veel informatie en het lettertype was te klein om thuis op een klein scherm fatsoenlijk te kunnen lezen. Dat kan dus beter, maar hoe?

Vertel een verhaal

Als je een presentatie geeft, wil je een verhaal vertellen. Jij weet iets wat je publiek nog niet weet en je wil dat je publiek je visie adopteert. Daarvoor moeten we eerst het beginpunt, midden en einde van je verhaal identificeren. Je powerpoint moet dit verhaal ondersteunen.

Werp je publiek niet te veel informatie toe

Je toeschouwers kunnen drie dingen onthouden. Kies daarom drie onderwerpen die je wil presenteren en hou je daaraan vast. Deze drie topics kunnen nog opgesplitst worden in kleinere onderdelen, maar doe geen moeite om nog een vierde onderwerp toe te voegen aan je presentatie. Je publiek zal het toch niet onthouden.

Prop je slides niet vol

Een powerpointslide gebruik je als canvas om je verhaal te vertellen. Zet daarom niks op je canvas als het niks toevoegt aan het punt dat je wil maken. Als je grafieken, cijfers en tabellen in je powerpoint gebruikt, is je informatie niet meer behapbaar voor je toeschouwers. Hou het dus kort, maar krachtig. Achteraf kan je nog grafieken en tabellen uitdelen. Je kan wél foto’s toevoegen aan je slides, als ze een meerwaarde hebben, omdat mensen ze sneller kunnen verwerken.

Lees niet af van je powerpoint

Zet niet al je informatie op de dia’s, want het is ook niet de bedoeling dat jij ze als hulpmiddeltje gaat gebruiken. De powerpoint wordt gemaakt voor het publiek en niet voor de presentator. Als er al iets op een slide staat, dan is het ter verduidelijking van wat je zegt.

Zorg dat je dia’s voor iedereen leesbaar zijn

Gebruik geen lettertypes die voor verwarring kunnen zorgen. De meeste experts raden aan om een lettertype tussen 28 en 30 te gebruiken, zodat iedereen zonder problemen de tekst op de dia’s kan lezen. Moet je kiezen voor een lettertype kleiner dan 28? Dan staat er eenvoudigweg te veel informatie op je slide.