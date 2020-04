Veel emoties voor Boris Johnson: na ziekenhuisopname nu opnieuw papa

De Britse premier Boris Johnson is opnieuw vader geworden. Zijn verloofde Carrie Symonds schonk deze ochtend het leven aan een jongen. Moeder en kind maken het goed, aldus de woordvoerder van het stel. De afgelopen weken moeten een enorme emotionele rollercoaster geweest zijn voor Jonhson, want hij belandde in het ziekenhuis door het coronavirus.

De 55-jarige Johnson heeft al vier kinderen met zijn ex-vrouw Marina Wheeler. Het is onduidelijk of de premier nog meer kinderen heeft met andere vrouwen, maar Johnson staat erom bekend verschillende affaires te hebben gehad. Volgens de Britse pers zou er nog een kind uit een buitenechtelijke relatie zijn geboren.

Coronavirus

Johnson zal woensdag niet aanwezig kunnen zijn voor het vragenuurtje in het Lagerhuis. Volgens de BBC wordt hij vervangen door zijn minister van Buitenlandse Zaken, Dominic Raab, die hem eerder al verving terwijl hij in het ziekenhuis lag. De premier lag een week in het ziekenhuis nadat hij besmet raakte met het coronavirus, waarvan drie nachten op intensieve zorgen. Zijn 32-jarige verloofde had ook symptomen van het virus.