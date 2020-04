Stop Food Waste Day: deze producten hoef je na de houdbaarheidsdatum NIET weg te gooien

Vandaag is Stop Food Waste Day, een dag waarop de organisatie mensen wil bewustmaken van voedselverspilling. Veel voedsel verdwijnt namelijk onterecht in de vuilnisbak door verwarring over de houdbaarheidsdatum. Ontdek hier hoe je dat kan voorkomen.

Wereldwijd kieperen we ieder jaar ongeveer 1,3 miljard ton aan voedsel weg. In ons land is dat ongeveer 3,6 miljoen ton voor de hele bevolking of 345 kg per persoon per jaar. Volgens de organisatie van Stop Food Waste Day zit daar heel wat bij dat we eigenlijk nog kunnen eten. Om dat voortaan te vermijden, krijg je hier enkele tips van het WRAP (Waste & Resources Action Programme) en Jamie Crummie, medeoprichter van Too Good To Go – een app die voedselverspilling bij restaurants, bakkers en supermarkten tegengaat.

‘Ten minste houdbaar tot’ en ‘te gebruiken tot’: wat is het verschil?

Het ‘te gebruiken tot’-label moet verplicht op de verpakking van voedsel staan dat snel kan bederven. Zo’n producten kunnen op korte tijd een gevaar vormen voor de gezondheid. Na de ‘te gebruiken tot’-datum wordt het voedsel onveilig en is het zelfs strafbaar om het te verkopen. Een verse kip eet je bijvoorbeeld best niet na deze datum.

Een label met een ‘ten minste houdbaar tot’-datum vertelt klanten tot wanneer een product van de beste kwaliteit is. Na de datum gaat de kwaliteit achteruit, maar is het voedsel wel nog eetbaar. Daarom is het aangeraden om altijd eens te ruiken aan en te kijken naar het eten vooraleer je het weggooit. Een koekje kan bijvoorbeeld hard of droog aanvoelen, maar dat betekent niet dat het onveilig is om het alsnog op te eten.

Hoelang kan je producten dan wél bewaren?

Sommige etenswaren kan je dus langer bewaren dan wat de houdbaarheidsdatum aanraadt. Maar hoelang is dat dan: gaat het om weken, maanden, jaren? Enkele producten op een rijtje:

Rijst

Gekookte rijst kan je enkele dagen bewaren in de frigo om daarna terug op te warmen. Als het over ongekookte rijst gaat, hangt het af van de kleur. Witte rijst gaat jarenlang mee, maar bruine rijst verliest iets sneller zijn kwaliteit.

Eieren

Eieren kan je zowel in als uit de koelkast bewaren. Wel moeten ze droog blijven, zodat er zich geen bacteriën op de schaal ontwikkelen. Alle eieren met een rode stempel komen van kippen die gevaccineerd zijn tegen salmonella en vormen dus geen groot risico om na datum te eten. Wel maak je je eieren best zo dicht mogelijk bij de datum klaar. Om te weten of een ei rot is, volstaat het om het in een kom met koud water te leggen. Als het zinkt, is het nog steeds in orde. Drijft het ei, dan open je het best niet meer, maar gooi je het meteen weg.

Melk

Dé tip om te ontdekken of je melk nog kan drinken is en blijft: ruiken, ruiken, ruiken. Bedorven melk heeft namelijk een zure geur. Om melk langer te bewaren, kan je de temperatuur van je koelkast aanpassen. Vijf graden is de beste temperatuur om de geopende drank tot vijf dagen te bewaren.

Voedsel in blik

Bij ingeblikt voedsel is het vooral belangrijk dat je het correct bewaart. Veel producten kan je langer houden dan wat op de verpakking staat, maar die data houden rekening met het feit dat het voedsel tentoongesteld wordt aan te hoge of lage temperaturen. Eten in conserven zou je tot drie jaar na de houdbaarheidsdatum kunnen consumeren, zolang het blik nog dicht en in perfecte staat is. Hetzelfde geldt voor confituren en marmelades.