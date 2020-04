Ook OLT Rivierenhof gooit de handdoek in de ring voor de festivalzomer

OLT Rivierenhof, de concertreeks die elke zomer wordt georganiseerd in het park Rivierenhof in Antwerpen, zal dit jaar omwille van de aanhoudende coronacrisis niet doorgaan. Sommige concerten zullen worden verplaatst naar een nog te bepalen latere datum, andere worden geannuleerd. Tickethouders worden persoonlijk gecontacteerd via mail.

Volgens OLT Rivierenhof, een zijproject van de Arenbergschouwburg, maken de huidige situatie en de richtlijnen van de Veiligheidsraad het onmogelijk om de concerten zoals gepland door te laten gaan. “Wat zijn het onzekere weken geweest”, klinkt het woensdag in een mededeling. “Weken van ’Blijf in uw kot’, ’Take Care’ en ’#SaveTheSummer’. Vandaag maakt onzekerheid plaats voor duidelijkheid. Met veel pijn in het hart melden we dat er deze zomer geen OLT Rivierenhof zal zijn.”

Alternatieve invulling

Op de affiche van dit jaar stonden onder meer concerten van Bryan Ferry, DJ Shadow, Herbie Hancock en Brian Wilson. OLT Rivierenhof bekijkt wel nog of er een kleinschalige alternatieve invulling van het festival kan worden georganiseerd, met respect voor de social distancing maatregelen.