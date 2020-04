Google Meet is voortaan gratis voor iedereen

Tegenwoordig speelt videovergaderen een steeds grotere rol in de bedrijfsvoering. De koploper in die technologie was tot nu toe Zoom, maar die zien hun positie in gevaar komen. Google-videobeldienst Meet is voortaan namelijk gratis voor alle gebruikers, zo meldt de techgigant.

Meestal gaat het in de andere richting met Google-producten: wat succes heeft bij consumenten, krijgt vervolgens een zakelijke versie voor gebruik in bedrijven. Met Meet gaat Google voor één keer in de omgekeerde richting. Tot nu toe was de dienst tijdelijk gratis voor scholen en bedrijven. Voorheen waren functies als videobellen met grote groepen voorbehouden aan betalende gebruikers.

Extreem snelle groei

Google Meet ondervindt, net als alternatieve videochatdiensten zoals Zoom en Microsoft Teams, een enorme toename in gebruik als gevolg van de coronapandemie en bijhorende lockdown-maatregelen. Vandaag rekenen reeds zo’n 6 miljoen bedrijven op de diensten van G Suite en wordt meer dan 2 miljard minuten per dag vergaderd in Google Meet.

Het aantal gebruikers neemt momenteel met 3 miljoen per dag toe. Dat kan in een verdere stroomversnelling raken, nu Meet voor alle Google-accounts beschikbaar wordt gemaakt. Google Hangouts zal op termijn wel volledig verdwijnen.