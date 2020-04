Fortis dreigt na 40 jaar van shirts Anderlecht te verdwijnen

Na bijna 40 jaar van trouw partnerschap tussen voetbalclub Anderlecht en de bank BNP Paribas Fortis lijkt er een einde te komen aan de samenwerking. Concurrent Belfius wordt genoemd als opvolger om als sponsor op de paars-witte truitjes te prijken. En dat hoeft niet te verwonderen, want de bank onderhoudt nauwe contacten met het bestuur en dan vooral voorzitter Marc Coucke.

De naam Belfius ging een eerste keer over de tongen in het Constant Vandenstockstadion in juni vorig jaar. Op een moment dat van het Lotto Park officieel nog geen sprake is, komt de bank op kousenvoeten de club binnengeslopen als nieuwe sponsor.

De financiële instelling verleent in eerste instantie enkel zijn naam aan het trainingscomplex in Neerpede. Dat geeft paars-wit de mogelijkheid om het budget voor de jeugd gevoelig te verhogen. Volgens de krant La Meuse zou Belfius voor deze overeenkomst jaarlijks zo’n 750.000 euro neertellen.

Sloopkogel Marc Coucke

Het is een van de vele radertjes in de reorganisatiemachine van voorzitter Marc Coucke, die niet bang is om een paar historisch gegroeide samenwerkingen naar het verleden te katapulteren. Zo speelt Anderlecht na meer dan veertig jaar vandaag niet langer in een Adidas-shirt, maar trekt aanvoerder Vincent Kompany nu bij elke wedstrijd een exemplaar van de Spaanse kledingfabrikant Joma aan.

Die deal kwam er op aanraden van Luc Devroe. Niet geheel toevallig onderhoudt de toenmalige sportief directeur nauwe banden met Erwin Palmers, de sterke man bij Joma Belgium. En ook aan de mogelijke komst van Belfius als shirtsponsor zit een persoonlijke link met het Anderlechtbestuur, deze keer met voorzitter Marc Coucke. Die zou tot de dichte vriendenkring behoren van Belfius-CEO Marc Rasière.

In ruil voor een jaarlijks bedrag zouden de spelers van paars-wit vanaf volgend seizoen dus Belfius op de borst dragen in plaats van het alom vertrouwde BNP Paribas Fortis. De investering zou gebeuren met geld afkomstig van Candriam. Dat is een dochteronderneming van Belfius die zich bezighoudt met grote vermogens en ook een deel van het fortuin van Marc Coucke zou beheren, of hebben beheerd.

Telenet

De eventuele intrede van Belfius als nieuwe sponsor is meer dan waarschijnlijk niet de laatste nieuwe sponsor die binnenkort het Lotto Park komt binnengewaaid. Ook met Telenet zouden er gesprekken lopen om samen in zee te gaan, zeker nu Proximus, die andere grote Belgische netwerkprovider, vorige week de beslissing nam om zich uit het voetbal en bijgevolg dus ook uit Anderlecht terug te trekken.

Met Wouter Vandenhaute als extern adviseur is er bij RSC Anderlecht nu ook een rechtstreekse link met Telenet. Vandenhaute verkocht eerder zijn ‘De Vijver Media’ aan Telenet en is er nog steeds voorzitter van de raad van bestuur.