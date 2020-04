Erika Van Tielen deelt liefdevolle foto met nieuwe vriend

‘Familie’-Actrice Erika Van Tielen heeft een nieuwe vriend. Dat kondigde ze aan op Instagram.

Erika Van Tielen heeft de liefde opnieuw gevonden. Ze deelde een foto van hun tweetjes op Instagram. “How wonderful life is now you’re in my world. #partnersinlovelifeandsports”, schrijft ze erbij. Blijkbaar leerde ze hem kennen via haar zus Heidi (34). “Zo blij! Die matchmaking is graag gedaan”, reageerde ze op de romantische foto.

“Niet gemaakt om alleen te blijven”

Twee jaar geleden brak de 36-jarige actrice, die de rol van Amélie vertolkt in ‘Familie’, met haar toenmalige partner Gerd Schelfout, de vader van haar twee kinderen, Finn (8,5) en Rowen (6). Vorig jaar vertelde ze nog dat ze het niet erg vond om single te zijn, maar dat ook zij niet gemaakt is om alleen te blijven. “Heel weinig mensen zijn gemaakt om alleen te blijven, ook ik niet. Dat is een tijd niet aan de orde geweest omdat de focus zo hard op de kinderen lag. Nu we er met drie opnieuw staan, zien we wel wat komt. Ik zit niet op Tinder of zo. Door mijn job kom ik veel mensen tegen, dus ik ben niet bang dat ik lang alleen zal blijven. Mijn geloof in de liefde ben ik nooit verloren, maar het is anders dan wanneer je een twintiger zonder verantwoordelijkheden bent. Nu zullen mijn kinderen altijd mijn prioriteit zijn. Een nieuwe partner heeft ook een impact op hun leven. Daar mag je niet licht over gaan”, klonk het destijds.