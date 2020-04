Dubbele familienaam breekt trager door in Vlaanderen dan de rest van het land

Vorig jaar kregen negen op de tien ingeschreven pasgeborenen de familienaam van hun vader. Slechts weinig ouders kiezen ervoor om hun kind een dubbele familienaam te geven. Opmerkelijk is dat er in Wallonië en Brussel een op de tien kinderen een dubbele familienaam kreeg, dubbel zoveel als in Vlaanderen.

Sinds midden 2014 kunnen ouders kiezen uit vier familienamen voor hun kind: de naam van de vader of van de moeder, of beide familienamen – vader-moeder of moeder-vader.

Vorig jaar werden in Vlaanderen 55.510 kinderen geboren, in Wallonië 33.138 en in Brussel 11.403. In Vlaanderen koos 90 procent van de ouders ervoor om hun kind de familienaam van de vader te geven. Dat blijkt uit cijfers die Vlaams Belang-Kamerlid Kathleen Bury opvroeg bij minister van Justitie Koen Geens.

Vier procent kreeg de naam van de moeder, 3,7 procent een dubbele familienaam met eerst de naam van de vader en 1,2 procent met eerst de naam van de moeder, of samen bijna 5 procent dubbele familienamen.

Brussel en Wallonië

In het Waals Gewest werden 33.138 geboorten geregistreerd. Daarvan kreeg 84 procent de familienaam van de vader, 5,6 procent van de moeder. Opmerkelijk is dat bijna 10 procent een dubbele familienaam kreeg – 8 procent met eerst de naam van de vader en anderhalf procent met eerst de naam van de moeder.

Het Brussels Gewest, goed voor 11.403 geboorten in 2019, kent gelijkaardige cijfers: 82 procent met de naam van de vader, 5,3 met de naam van de moeder en 10,4 procent met een dubbele familienaam.