Dit zijn de 10 grootste bedreigingen voor de mensheid

Op regelmatige basis verschijnt er een lijstje van de WHO, een belangrijke universiteit of denktank met de grootste bedreigingen voor het voortbestaan van de mensheid. In tijden van corona lijkt dit extra relevant, al blijkt dat een pandemie niet eens de top vijf haalt.

Zelfs tijdens de lockdown warmt de Aarde onverminderd verder op én blijft de populatie aan een razend tempo groeien. Deze week verscheen er een rapport, getiteld Surviving and Thriving in the 21st Century. Het is afkomstig van de Commission for the Human Future, die bestaat uit een groep Australische wetenschappers. Zij formuleerden een top 10 van de grootste bedreigingen voor de aarde. Zo te zien staat ons mogelijk nog heel wat te wachten.

De top 10