Coronamaatregelen mogen versoepeld worden vanaf 4 mei

Het Belgische afbouwplan om de coronamaatregelen te versoepelen mag zoals voorzien uitgevoerd worden vanaf 4 mei. Dat heeft premier Sophie Wilmès woensdagavond laten weten.

De eerste fase van het afbouwplan gaat zoals voorzien op 4 mei in. De experten hebben verklaard dat de huidige evolutie van de corona-epidemie dat toelaat. Op 4 mei kunnen dus heel wat bedrijven terug aan de slag, mits de nodige beschermingsmaatregelen.

Mondmaskers verplicht op openbaar vervoer

Vorige week maakte de Nationale Veiligheidsraad de exitstrategie bekend voor ons land. Vanaf 4 mei worden stoffen mondmaskers (of een sjaal of bandana) verplicht op het openbaar vervoer voor gebruikers van 12 jaar en ouder.

Voldoende afstand houden

Heel wat bedrijven waar niet voldoende fysieke afstand gehouden kan worden, zullen aan de slag kunnen als ze een reeks gezondheidsaanbevelingen volgen. Voor winkels en horeca verandert er niets, al mogen stoffenwinkels dan wel al hun deuren openen.

Sporten met z’n tweetjes

Fysieke activiteit in open lucht is toegestaan met maximaal twee personen, naast de mensen die onder hetzelfde dak wonen, op voorwaarde dat fysieke afstand altijd gerespecteerd wordt. Het zal ook toegestaan zijn om andere contactloze sporten te beoefenen in de buitenlucht. Maar toegang tot kleedkamers, gemeenschappelijke douches en cafetaria’s is nog altijd verboden.

