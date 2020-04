Corona creëert vete tussen Amerikaanse filmproducent en bioscoopketen

Dat filmproducent ‘Universal Pictures’ in deze coronatijden zijn toevlucht zoekt in video-on-demandplatformen valt niet in goede aarde bij de grootste Amerikaanse bioscoopketen ‘AMC’. Zeker niet nu de CEO van de filmstudio er ook toekomst in ziet als alles voorbij is. Daarom pakt AMC uit met een ban op al hun films.

Hoe een animatiefilm met zingende trollen in de hoofdrol de oorzaak werd van een vete tussen een Amerikaanse filmproducent en een bioscoopketen? Daar kan enkel het nieuwe coronavirus voor iets tussenzitten. Nu de cinema’s gesloten zijn, biedt Universal Pictures zijn nieuwste prent ‘Trolls World Tour’ sinds 10 april digitaal aan het publiek aan via video on demand. Die thuisrelease was een onverwacht succes, want hij leverde de filmproducent al 100 miljoen dollar aan huurgeld op in drie weken tijd. Bioscoopketen AMC is minder tevreden, want als dat systeem ook in de toekomst voortgezet wordt, zien ze een groot deel van hun inkomsten wegsijpelen. Daarom bant het nu tot nader order alle films van Universal Pictures.

Ongelukkige uitspraak en brief

De vete begon met een ongelukkige uitspraak van de CEO van NBCUniversal, Jeff Shell. Het spectaculaire digitale succes van ‘Trolls World Tour’ ontlokte bij hem namelijk het idee om ook na de coronacrisis films gelijktijdig te blijven uitbrengen op videostreamingdiensten en in de cinema’s. Hij deelde dat plan met het dagblad ‘The Wall Street Journal’, waar het opgepikt werd door bioscoopketen AMC. Die voelde zich verraden en CEO Adam Aron schreef meteen een brief naar de voorzitter van de ‘Universal Filmed Entertainment Group’ Donna Langley. Daarin noemde hij de uitspraak onacceptabel, want hij zag de video on demand-regeling als een tijdelijk noodzakelijk kwaad.

Om druk te zetten op de filmproducent besloot hij om al hun films te bannen in elke AMC-cinemavestiging in Amerika, het Midden-Oosten en Europa. De CEO zegt de actie te zullen volhouden tot zelfs na de coronapandemie en waarschuwt andere filmproducenten dat ze zullen volgen als ze het huidige systeem verloochenen.

Businessmodel en windowssysteem onder druk

Dat huidige systeem werkt op basis van ‘windows’ of vensters, waarbij filmreleases enkele stappen doorlopen. Als een film uitkomt, speelt hij eerst voor lange tijd exclusief in de bioscopen. Pas maanden later is hij ook te zien op dvd, op video-on-demandplatformen en in laatste instantie op televisiezenders. Als Universal Pictures zijn producties echter gelijktijdig zal uitgeven in de filmtheaters en via digitale thuisreleases, komt het businessmodel van bioscoopketens zwaar onder druk te staan. Wie zou immers nog tien tot vijftien euro neertellen voor een bioscoopkaartje als de film thuis vanuit je luie zetel beschikbaar is aan dezelfde prijs of zelfs minder?

AMC krijgt steun uit de hoek van de ‘National Association of Theatre Owners’. Zij beschouwen het succes van ‘Trolls World Tour’ als een positief feit, maar vinden de thuisreleases geenszins het nieuwe normaal. Universal Pictures reageerde zelf ook al op de situatie door te zeggen dat Shells uitspraak uit de context werd gerukt. Ze beweren nog steeds voorstander te zijn van de bioscoopervaring en wilden enkel een tegemoetkoming doen aan het publiek dat door COVID-19 veel bronnen van entertainment moet missen.