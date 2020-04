Vijf Instagramprofielen die je gegarandeerd beter doen voelen

Laten we eerlijk zijn: de mentale gevolgen van de coronacrisis zijn voor velen niet min. Heel wat mensen komen in financiële moeilijkheden terecht, voelen zich eenzaam of net opgesloten in een overvol kot. Hoewel we daar op zich weinig aan kunnen veranderen, kunnen we wel proberen om je wat op te vrolijken.

De coronacrisis is – hoe absurd dat ook mag klinken – niet alleen kommer en kwel. Doordat we tegenwoordig meer tijd hebben, ontstaan er ook een heleboel hoopgevende en positieve initiatieven. Creatievelingen richten zich massaal tot Instagram om bij hun volgers een lach op het gezicht te toveren of om anderen aan te zetten om zich creatief te uiten. Wij selecteerden enkele profielen die je gegarandeerd beter doen voelen.

Iris Van Robays

Laten we beginnen met dit komische talent van eigen bodem. Iris Van Robays heeft niet alleen een eigen rubriek in De Standaard (De Kwinkslagerij), maar wist met Quarantiny ook een kwinkslag te geven aan de coronacrisis. Elke dag laat ze zich inspireren door de cover van een van de welbekende ‘Tiny’-kinderboeken. En dat gaat uiteraard gepaard met een hilarische, toepasselijke coronaleuze. Onze favoriet? ‘Quarantiny had nu net tien vrienden gekozen.” Snik.

The Metropolitan Museum of Art

Het Met is zonder twijfel een van de bekendste musea ter wereld. Maar wat doe je als museum wanneer je de deuren moet sluiten door een pandemie? Wel, het Metropolitan Museum of Art heeft daar een originele oplossing voor gevonden. Zij vragen hun volgers om zelf een van de vele kunstwerken van het museum na te maken – of dat nu op amateuristische wijze of net heel professioneel is. De beste creaties krijgen vervolgens een plekje op hun profiel. Heb je zin om de Picasso in jou de vrije loop te laten of om je kinderen te verkleden in een 15de-eeuwse prins, laat je dan vooral gaan zouden we zeggen.

Astrid Nieuwborg

Deze Antwerpse creatieveling legt zich misschien minder expliciet toe op de coronacrisis, maar haar content is daardoor niet minder toepasselijk. Interieurtips, producten van eigen bodem, coronakoken en milieubewuste lifestyletips: ze passeren allemaal de revue. Weet je niet wat gedaan met al die extra tijd? Kijk dan zeker eens naar haar filmpje over hoe je zelf tincturen kan maken. Makkelijk, creatief en nuttig. En dat alles in een super toegankelijk jasje.

Petites Luxures

Heb je in deze eenzame tijden nood aan een portie klassevolle erotica? Neem dan zeker eens een kijkje op het profiel van Petites Luxures. De Parijse illustrator Simon Frankart specialiseert zich in erotische tekeningen en heeft tijdens de quarantaine een leuk extraatje in petto voor zijn volgers. Je kan namelijk zelf een quarantaine-gerelateerd erotisch verhaal of tafereel inzenden dat hij vervolgens omzet in een prachtige illustratie, inclusief woordspeling van jewelste. Een mondje Frans praten is wel belangrijk om die laatste te snappen, maar de tekeningen alleen al doen je gegarandeerd wegdromen.

Laura Gommans

De Nederlandse journaliste Laura Gommans is duidelijk gezegend met een gezonde zin voor humor. Wil je je zinnen dezer dagen wat verzetten, dan zijn haar Instagram Stories ideaal. Ze deelt daar dagelijks namelijk de leukste memes en die zijn – in haar eigen woorden – volledig coronavrij. Uitermate geschikt voor mensen met ultradroge humor.