Nieuwe Netflixfilm ‘Extraction’ is… te geel

Netflix krijgt heel wat kritiek op de nieuwe film ‘Extraction’. Naast de matige reviews, zou de film “te geel” zijn. Op Twitter staken kijkers hun frustraties niet onder stoelen of banken.

De film vertelt het verhaal van een huurling die de ontvoerde zoon van een drugsbaron moet gaan redden in Dhaka, de hoofdstad van Bangladesh. De hoofdrol ging naar de Australische acteur Chris Hemsworth.

In één van de trailers zijn tal van indrukwekkende behind-the-scenes-beelden verwerkt en worden ze getoond naast de bewerkte beelden die uiteindelijk op onze schermen te zien zijn. Daaruit blijkt dat de streamingdienst er duidelijk geen geheim van maakt dat de monteurs een gele filter hebben gebruikt voor de definitieve beelden.

Op Twitter spuwden heel wat kijkers hun gal: “Waarom denkt Hollywood toch altijd dat elk ander land geel is?”, of “Filter Type: Ontwikkelingsland”.

Why does Hollywood think every foreign country is yellow

Imagine doing all that awesome work just so they can slap a caramel candy paper filter on it.

— Maria Rios (@smolcritic) April 24, 2020