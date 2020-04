Man die politieagenten in Frankrijk aanreed, is aanhanger van IS

Na een korte coronapauze, is IS opnieuw aan het aanslagen geslaan. De automobilist die gisteren politieagenten heeft aangereden in de Franse stad Colombes, zegt dat hij bij Islamitische Staat hoort. De zaak is nu in handen gegeven van het antiterreurparket.

Dat parket heeft bekendgemaakt dat er een mes en een tekst in de wagen gevonden zijn. In de tekst zegt Youssef T. (29) dat hij zich met lijf en leden in de strijd gooit om de sharia overal in de wereld te vestigen.

In Colombes bij Parijs reed gisteren een man bij een wegcontrole opzettelijk twee jonge agenten aan. Tijdens zijn eerste verhoor verwees hij naar de situatie in Palestina.

Niet in levensgevaar

De verdachte reed met zijn wagen in op de stilstaande gemotoriseerde agenten, die een voertuig aan het controleren waren. Volgens het parket kwam hij in de tegenovergestelde richting met zijn zwarte BMW aangereden. Een van de agenten raakte zwaargewond aan het hoofd, de andere aan de benen en het bekken. Ze werden allebei naar het ziekenhuis gebracht, maar zijn niet in levensgevaar.

De verdachte is een 29-jarige Fransman en inwoner van Colombes.