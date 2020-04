Deze zangeres zat wekenlang vast in Marokko, maar is nu opnieuw thuis

Wie nog vastzit in het buitenland, heeft het gevoel dat aarde en hemel verzet moeten worden om nog thuis te geraken. Ook zangeres Anouk zat wekenlang vast in Marokko, maar is nu terug bij haar familie in Nederland. Ze kon samen met 299 andere Nederlanders een eerste repatriëringsvlucht terug nemen naar Schiphol.

Via Instagram laat Anouk weten dat ze blij is om opnieuw thuis te zijn: “Ik ben ontzettend dankbaar om weer met mijn gezin te kunnen zijn en besef maar al te goed dat ik enorm veel geluk heb gehad om met de eerste vlucht mee naar huis te kunnen. Ik hoop dan ook dat iedereen die nog vastzit zo snel mogelijk weer naar huis kan komen.”

Verrassing

Anouk had haar familie niets laten weten over haar thuiskomst en verraste zo haar partner Dominique. Ze filmde zijn reactie en plaatste die ook op Instagram:

Nieuwe muziek

Anouk vertrok begin maart naar Marokko om in alle rust te kunnen werken aan nieuwe muziek. Ze zou slechts vier dagen wegblijven, maar kwam vast te zitten vanwege het coronavirus.