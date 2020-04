134 nieuwe doden, maar: “Als het zo doorgaat, kunnen we maatregelen versoepelen”

In de afgelopen 24 uur zijn er 134 mensen overleden aan het coronavirus. Er werden 123 nieuwe patiënten opgenomen. De dalende trend zet zich duidelijk door.

Uit de persconferentie van het Nationaal Crisiscentrum blijkt dat gisteren 134 mensen stierven aan de gevolgen van het coronavirus, 67 in het ziekenhuis en 64 in de woonzorgcentra. Het totale dodenaantal in ons land ligt daarmee op 7.331.

In dezelfde periode werden 123 coronapatiënten opgenomen in het ziekenhuis. Tegelijk mochten 65 mensen de ziekenhuizen verlaten. 876 patiënten hebben intensieve zorg nodig (27 minder dan de dag voordien) en 566 mensen worden beademd (-34). In het totaal liggen er 3.976 mensen in de Belgische ziekenhuizen.

Er werden 647 nieuwe besmettingen geregistreerd uit 6.162 testen. In het totaal werden 47.334 mensen besmet door het longvirus.

Op de goede weg

Viroloog Steven Van Gucht is positief over de cijfers van de laatste dagen, maar blijft realistisch. “Als deze cijfers blijven dalen, dan zal het mogelijk zijn om de maatregelen te kunnen versoepelen. We moeten er echter rekening mee houden dat het virus niet verdwenen is en ook niet zal verdwijnen de komende weken. We denken wel dat het risico van het virus kan beperkt en gecontroleerd worden, ook als we een aantal zaken gaan loslaten, op voorwaarde dat we er goed aan blijven denken om de mensen die het grootste risico lopen in de maatschappij goed te blijven afschermen en beschermen tegen het virus. We denken dan aan mensen van hoge leeftijd, maar ook aan mensen die lijden aan chronische ziektes zoals diabetes, long-, hart-, of nieraandoeningen. Wanneer we erin slagen om die mensen te beschermen tegen het virus kunnen we de grootste risico’s gaan controleren en tegelijkertijd ook een aantal maatregelen versoepelen”, klinkt het.