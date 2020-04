VIDEO. ‘De Mol’-winnares Jolien over haatreacties: “Ik heb er traantjes voor gelaten”

Jolien wist de mol te ontmaskeren, maar ook haar directheid is de kijker bijgebleven. Op sociale media kreeg ze daarover soms de volle lading, en dat kwam hard binnen bij haar.

Zondagavond zagen we hoe Jolien Derck aan het langste eind trok in ‘De Mol’. De 26-jarige bankbediende uit Ingelmunster wist dat Alina drie weken lang de saboteur van dienst was. Dat leverde haar een geldprijs op van 22.835 euro.

“Gewoon mezelf geweest”

In ‘Gert Late Night’ kwam haar manier van communiceren aan bod. Tijdens ‘De Mol’ bleek immers dat Jolien zeer direct kan zijn in haar communicatie. Sommige mensen bekritiseerden haar daarvoor op sociale media. Dat heeft haar toch geraakt. “Ik heb geprobeerd om dat niet te lezen omdat heel veel mensen op Twitter bijvoorbeeld hun mening kwijt willen, maar daar soms niet goed over nadenken of niet verder kijken dan die 50 minuten op televisie. Maar natuurlijk raakt mij dat omdat ik zoiets heb van: ‘ik ben wel een lieve, hé’. Dan hoor je zoveel mensen zeggen: ‘wat een bitch en het venijn loopt van haar gezicht’. Ik heb daar wel een traan voor gelaten. Je hebt geen contact met de andere kandidaten en op den duur begin je te denken: ‘oh my God, denken die andere kandidaten dat ook over mij?’. Dat was het erge. Wat Vlaanderen denkt, ik ben gewoon mezelf geweest. Maar die andere kandidaten hebben wel drie weken met mij moeten samenleven”, klinkt het.

