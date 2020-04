Spaanse man krijgt boete omdat hij DIT huisdier uitlaat

De Spaanse politie heeft een man bestraft voor het uitlaten van zijn goudvis. De man wilde op die manier het uitgaansverbod omzeilen. Gaan wandelen met je huisdier is namelijk wel toegestaan.

In Spanje zijn de coronamaatregelen een stuk strenger dan in België: je mag niet zomaar een frisse neus halen of sporten in de buitenlucht. Je mag enkel de deur uit voor essentiële verplaatsingen, bijvoorbeeld om boodschappen te doen en te gaan werken.

Ook huisdieren uitlaten is toegestaan, dus besloot een man zijn goudvis mee te nemen voor een wandeling. De politie kon de actie maar matig smaken en gaf de man een fikse boete.

Agentes de la @policia han sancionado a una persona por salir a “pasear” a sus peces por la calle. Los agentes le avistaron en #Logroño portando una pecera en contra de lo estipulado en el RD del Estado de Alarma.

Bron: Metro Nederland