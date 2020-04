113 nieuwe doden, laagste aantal opnames sinds 16 maart

Gisteren zijn 113 mensen overleden aan het coronavirus. Het aantal ziekenhuisopnames is fors gedaald, tot 127. Dat is een hele tijd geleden.

De dalende trend blijft zich doorzetten. Dat is goed nieuws. In de afgelopen 24 uur werden 127 nieuwe coronapatiënten opgenomen in het ziekenhuis, het laagste aantal sinds 16 maart. Eergisteren waren dat er nog 204. Tegelijk hebben 93 mensen het ziekenhuis mogen verlaten. In het totaal liggen er nu 3.968 mensen in het ziekenhuis.

Jammer genoeg zijn er ook 113 nieuwe overlijdens te betreuren, 60 in het ziekenhuis en 53 in de woonzorgcentra. Dat zijn er 65 minder dan de dag voordien. Dat brengt het totale dodenaantal op 7.207. Er liggen 903 mensen op intensieve zorgen (12 meer dan gisteren) en 600 patiënten worden beademd (+20).

In de afgelopen 24 werden 553 nieuwe besmettingen geregistreerd. In het totaal werden al 46.687 mensen besmet met het longvirus.

Vijf basisprincipes

Viroloog Steven Van Gucht benadrukt dat we, met het oog op het versoepelen van de maatregelen binnenkort, moeten blijven vasthouden aan vijf basisprincipes. “Thuisblijven, zeker als je ziek bent, regelmatig de handen wassen met water en zeep, proberen te allen tijde de afstand van anderhalve meter te bewaren als je buitenkomt, beperken van de sociale contacten, en het nieuwe element: het dragen van een mondmasker op het openbaar vervoer en ook op bepaalde drukke openbare plaatsen. Dat mondmasker gaat een bijkomende bescherming geven, maar vervangt de andere basisprincipes niet”, klinkt het.