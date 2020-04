Zwerfhonden adopteren zit in de lift in India

Tegenwoordig adopteren steeds meer mensen in India zwerfhonden. Dat is ook nodig, want er zwerven bijna 35 miljoen dieren door de straten, een cijfer dat sinds 2016 met 17% is gestegen. De adopties zijn zeker geen gewoonte in het Zuid-Aziatische land, maar wel de kroon op het harde werk van lokale dierenrechtenactivisten.

Zwerfhonden leiden in India een zwaar bestaan waarin ze vuilnisbelten moeten afspeuren naar restjes van inwoners om te kunnen overleven. Veel opvangcentra voor dieren nemen nu echter lokale rassen, zoals de Indiase pariahond of de poligar, op om ze te verzorgen en ter beschikking te stellen voor adoptie. Vooral in Bangalore, de derde grootste stad van India met meer dan 300.000 rondzwervende honden, worden veel initiatieven in het leven geroepen om de dieren te helpen.

Meer gezelschapshonden en politiehonden

Volgens Sudha Narayanan, de stichter van dierenopvang ‘Charlie’s Animal Rescue Centre’ (CARE), adopteert de Indiase bevolking in Bangalore meer zwerfhonden. Zij hielp zelf al 3.000 dieren aan een nieuwe thuis en ziet dat het aantal positief evolueert van 1 of 2 per maand naar zeker 10 tot 15. Ze wijt de toename van de adopties aan de acties van lokale dierenrechtenactivisten en non-profitcampagnes. Haar opvangcentrum verzorgt zieke of gewonde dieren en zoekt daarna voor hen een nieuwe eigenaar. Ze beperkt zich niet tot honden, maar helpt ook katten, cavia’s en zelfs varkens en duiven.

Naast hun functie als gezelschapshonden, haalt de politie eveneens veel rondzwervende dieren van de straat om ze te trainen als politiehonden. Het ‘Kumaraswamy Layout police station’ in Bangalore startte dat initiatief vorig jaar in december op en geeft de zwerfhonden permanent een dak boven hun hoofd. Het dierenwelzijn gaat in stijgende lijn, want er werden tot nu toe al 21 honden gerekruteerd, verspreid over verschillende politiebureaus in de stad. Oudere dieren bewaken de ingangen van politiebureaus, waar ze al jaren slapen en wat dus als hun natuurlijke habitat aanvoelt. Jonge dieren worden daarentegen opgeleid als speurhonden bij misdaden, wat gewoonlijk de taak is van geïmporteerde Duitse herders.

Hondsdolheid en bijtincidenten

Dat er dringend nood was aan dierenopvang en -verzorging wordt duidelijk uit de sterftecijfers in India. Een belangrijke doodsoorzaak daar is hondsdolheid, waar jaarlijks 20.000 inwoners aan sterven. Vooral jonge kinderen zijn vaak het slachtoffer, omdat ze met de zwerfhonden spelen en hen voederen. Er is ook een nijpend tekort aan vaccins om de grote hoeveelheid dieren in te enten. Daarom werden er tussen 1970 en 1980 honden geëlektrocuteerd om het aantal naar beneden te halen. Die praktijk is ondertussen gelukkig afgeschaft en er wordt nu meer ingezet op castraties om de voortdurende aangroei van de honden in te tomen.

Ook bijtincidenten waren jarenlang dagelijkse kost. Zo toonde een studie uit 2016 van het ‘Bangalore Medical college and research institute’ aan dat er per jaar 25.000 mensen gebeten werden door zwerfhonden. Die dieren waren vaak weinig gesocialiseerd en vielen aan als ze zich in het nauw gedreven voelden.

Cubbon Bark

Dankzij de inspanningen van de lokale opvangcentra en dierenrechtenactivisten zijn zwerfhonden nu onderdeel van het dagelijkse leven van de inwoners in India. In Cubbon Park in Bangalore worden tot 90 honden opgevangen door een groep vrijwilligers met de naam ‘Knights of Cubbon Park’, die de dieren aanbieden voor adoptie. Hun missie bestaat erin om de mensen te overtuigen dat de straathonden even goede huisdieren zijn als rashonden. In dat opzet slagen ze goed, want door de grote hoeveelheid honden die nu met hun baasjes het park bezoeken, staat het tegenwoordig bekend als ‘Cubbon Bark’. ‘Bark’ is namelijk Engels voor blaffen.

Wie zich nu geroepen voelt om zelf een dier te adopteren, kan dat via de website van SOS Zwerfhonden of kan per regio een nieuwe viervoeter zoeken op Adopteer een dier.