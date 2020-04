Vier hilarische Instagram-accounts die je quarantaine leuker maken

Nu we al enkele weken thuisblijven, wordt het alsmaar moeilijker onszelf te entertainen. Zonder uitstapjes, werk of bezoek van vrienden en familie heb je misschien zelfs af en toe een dipje. Geen nood: deze vier Instagram-accounts fleuren je zo weer op!

1. @blijfinuwkot

Van je terras stofzuigen tot een praatgroep starten met je planten: ‘Blijfinuwkot’ geeft je een waaier aan tips om je nuttig of nutteloos bezig te houden tijdens de quarantaine. Naast de meer dan tachtig tips en de highlights vind je ook de ‘nutteloze zondagbingo’, de ‘videocall bingo’ en de ‘zorg-datjekotgeenkrotwordt checklist’. Wat kan jij allemaal afvinken?

2. @celestebarber

Australische actrice, schrijfster en comedienne Celeste Barber laat zich van haar gekste kant zien terwijl ze dromerige Instagram-posts van bekende modellen, filmsterren en influencers op een ludieke manier nabootst. Opvallend: ook celebraties zélf gieren om haar streken en moedigen haar aan via reacties op de foto’s!

3. @jasperandnoortje

De breinen achter dit account zijn fotografe Noortje Palmers en freelance creative’ Jasper Declercq. Het duo begon de pagina met ‘Taboob’, dat op een leuke manier wou testen welke creatieve en gekke foto’s van vrouwenborsten Instagram wel of niet zou verwijderen. ‘Food baby or real baby’ is hun nieuwste project en brengt bolle buiken in beeld. Door te swipen ontdek je of de persoon op de foto zwanger is of gewoon hun buikje rond at. Raad jij het juist?

4. @fuckjerry

Het account ‘Fuck Jerry’ speelt op de meest hilarische manieren in op de realiteit. Daardoor zijn de beelden vaak heel herkenbaar en doen ze je tegelijk wenen van het lachen. Als je de thuisquarantaine wilt doorbrengen met een smile op je gezicht, is dit account dus een kijkje waard.