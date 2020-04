Op deze vier manieren kan jij voorkomen dat diersoorten uitsterven

Heel wat diersoorten zijn met uitsterven bedreigd, omdat hun natuurlijke habitat verwoest wordt door de huidige klimaatverandering en vervuiling. Vooral dieren in Noord- en Zuid-Amerika moeten hierdoor knokken voor hun bestaan, want ze vinden moeilijker partners om mee te paren of voedsel. Het lijkt een ver-van-je-bedshow, maar met deze vier simpele tips van National Geographic kan je het dierenrijk een handje helpen.

Onze leefgewoonten en het voortleven van met uitsterven bedreigde dierensoorten gaan hand in hand. Als we enkele kleine aanpassingen doen, helpen we de flora en fauna direct een heel stuk vooruit. Als je niet weet waar te beginnen, kan je inspiratie putten uit deze vier tips van National Geographic, die je gewoon vanuit je kot kan uitproberen.

Bespaar op water

De droogte ten zuiden van de Afrikaanse Sahara leidt ertoe dat olifanten verder dan ooit moeten trekken in hun zoektocht naar water. Ook in de Verenigde Staten ondervinden grizzlyberen problemen om in deze droge tijden genoeg voedsel te vinden. Die effecten kunnen afgezwakt worden als je thuis zelf minder water gebruikt door de kraan niet langer te laten stromen dan noodzakelijk. Ook als je je koopgedrag aanpast, kan je op water besparen. Je laat die felgekleurde jeans in het vervolg dus beter in de winkel hangen, want om de stof te kleuren is veel water nodig. Koop liever de duurzamere donkere variant, die niet gekleurd is, maar even stijlvol. Minder rundvlees eten kan eveneens helpen, omdat de productie van een biefstuk maar liefst 4.000 liter water verbruikt. Meer tips om minder water te verbruiken, vind je op deze website, die je watervoetafdruk berekent.

Verbruik minder papier

Om papier te produceren sneuvelen noodgedwongen veel bomen door ontbossing in Amerika en Zuid-Azië. Daardoor zijn veel apensoorten, zoals de gibbon met uitsterven bedreigd. De boodschap is simpel: verbruik minder papier of koop de gerecycleerde variant. Ook als je stoffen servetten in plaats van papieren koopt, kan je helpen in de strijd tegen uitsterving.

Vermijd plastic

Plasticdeeltjes die in zeeën en oceanen terechtkomen kunnen bepaalde diersoorten, zoals zeeschildpadden verwonden of zelfs doden. Ze kunnen er namelijk in verstrikt raken of ze inslikken. Om dat te voorkomen, probeer je wegwerpverpakkingen uit plastic best te vermijden. Door herbruikbare boodschappentassen en drinkbussen te kopen, kom je al een heel eind ver. Op de website van Dopper en Kambukka vind je leuke herbruikbare flessen.

Maak zelf een nieuwe habitat in je tuin

Door de klimaatverandering en het gebruik van pesticiden verdwijnen bepaalde soorten begroeiing waar vlinders hun eitjes in leggen. Vooral de monarchvlinders in Noord-Amerika lijden hier fel onder, maar ook de vlindersoorten in België, zoals de koolwitjes en de dagpauwogen, kan je een handje helpen. Dat doe je door onkruid, bijvoorbeeld brandnetels of distels te laten staan, want de vlinders voeden zich hiermee. Een andere tip voor meer gevorderden, is om een moestuin of kruidentuin aan te leggen en enkele planten op te offeren in het voordeel van de insecten.