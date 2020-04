BIZAR. Bekijk hier hoe ‘The Simpsons’ keer op keer de toekomst voorspelden

Van het presidentschap van Trump tot de resultaten van het WK voetbal: fans geloven dat ‘The Simpsons’ meerdere historische gebeurtenissen voorspelde. Vanaf nu kan je die bewuste afleveringen bekijken in een reeks op Disney+.

Doorheen de dertig jaren dat ‘The Simpsons’ op tv verscheen, verdachten mensen de reeks ervan verschillende gebeurtenissen te hebben voorspeld. Het streamingsplatform Disney+ heeft die afleveringen nu gebundeld in de serie ‘The Simpsons Predict’.

Trump en 9/11

De collectie telt dertien afleveringen, waaronder ‘Bart to the Future’. Daarin verwezen de makers in 2000 al naar het presidentschap van Trump. Ook de aflevering die volgens sommigen de aanslagen op 11 september 2001 voorspelde, ‘The City of New York vs Homer Simpson’, zit in de reeks.

Disney+ is een streamingsdienst die in maart uitkwam in het Verenigd Koninkrijk. Met een abonnement kan je er alle dertig seizoenen van de animatieserie en dus ook de nieuwe ‘The Simpsons Predict’ bekijken. Wel kwamen er al klachten van kijkers omdat sommige afleveringen ingekort werden, waardoor niet alle moppen nog aan bod komen.