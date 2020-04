VIDEO. Presentatrice gaat live vanuit badkamer, maar ziet DIT pikant detail over het hoofd

Melinda Meza werkt als presentatrice voor het tv-station ‘KCRA 3’ in Sacramento in de Verenigde Staten. Ook voor haar is het door de quarantaine wat aanpassen. Gelukkig kan ze van thuis uit werken. Nu ja, gelukkig… daar zal haar man wel anders over denken.

Melinda geeft vanuit haar badkamer aan de kijkers mee hoe ze zelf hun kapsel kunnen onderhouden. Klein detail: manlief stond nog onder de douche en had zich nét niet goed genoeg verstopt om volledig uit beeld te blijven. Door de onfortuinlijke locatie van enkele spiegels kwam hij alsnog in volle glorie in beeld. De beelden hebben ondertussen het internet veroverd.

Bron: zita.be