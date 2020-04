VIDEO. Dit filmpje toont waarom je handen wassen met zeep zo belangrijk is

Een van de belangrijkste richtlijnen in de bestrijding van het Covid-19 is vaak je handen wassen met zeep, maar hoe zoiets simpel een krachtig virus als het coronavirus tegengaan? Deze video legt je dat heel eenvoudig uit.

Er zijn twee eenvoudige dingen die je kan doen om de verspreiding van het coronavirus tegen te gaan: blijf in je kot en was je handen regelmatig 20 seconden lang met zeep. Dat laatste lijkt misschien te eenvoudig, maar het is een van de beste manieren om het virus te doden. De Amerikaanse nieuwssite Vox heeft een video op YouTube waarin glashelder wordt uitgelegd hoe het kan dat het coronavirus niet opgewassen is tegen doodgewone zeep.

Weg met het vet

De sleutel is de vetrand die aan de buitenkant van het virus zit. Zeep bestaat namelijk uit twee componenten: een die aangetrokken wordt door water en een zich vasthecht aan vet. Als het coronavirus met zeep in contact komt, zal de vetlaag aan de buitenkant kapot getrokken worden. Daardoor zullen de interne moleculen loskomen en weggespoeld worden door het water waarmee je je handen afspoelt. Pas op: de zeep moet wel de tijd krijgen om te kunnen werken. Daarom is het essentieel dat je je handen 20 seconden lang wast.